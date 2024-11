La nave Vos Hestia arriverà domani, venerdì 26 maggio, al porto di Schiavonea. Oltre 70 i minori, di cui circa 65 non accompagnati

Sono 635 i migranti in arrivo nelle prime ore di domani, venerdì 26 maggio, al porto di Schiavonea. A bordo della nave Vos Hestia 577 uomini, 58 donne, alcune in gravidanza. Sono oltre 70 i minori, di cui circa 65 non accompagnati. A darne notizia è il Sindaco Giuseppe Geraci precisando che si tratta di persone soccorse nell’ultimo dramma avvenuto nelle scorse ore nel canale di Sicilia.





La Prefettura coordinerà lo sbarco e l’accoglienza e si occuperà, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, di individuare le strutture per ospitare i minori non accompagnati.