Alle operazioni di salvataggio ha partecipato anche un pattugliatore inglese sotto le insegne del dispositivo di controllo interforze Frontex

Sono in 277 i migranti, provenienti in prevalenza da Turchia, Afghanistan e Siria, che sono sbarcati questa sera a Crotone, dopo essere stati soccorsi in mare grazie a una operazione coordinata dalla centrale operativa della Guardia Costiera di Roma. Tra i profughi anche 70 minori.

I migranti si trovavano a bordo di un barcone in navigazione nel mar Ionio, a circa 30 miglia dal capoluogo crotonese. Sono intervenute Nave Diciotti e le motovedette CP304 e CP326 della Guardia Costiera, Nave P02 Monte Cimone della Guardia di Finanza, in assetto Frontex, e il pattugliatore inglese HMC Protector, anch'esso sotto il dispositivo Frontex.