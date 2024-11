L’uomo sarebbe stato al timone di uno dei gommoni soccorsi dal pattugliatore della Guardia costiera Peluso, giunto sabato scorso con 377 migranti ed un cadavere a bordo

Il presunto scafista di una delle imbarcazioni soccorse nei giorni scorsi dal pattugliatore della Guardia costiera Peluso, giunto sabato scorso a Crotone con 377 migranti ed un cadavere a bordo, è stato sottoposto a fermo.

In particolare, dalla visione di alcune foto del soccorso, l'uomo, Nouraldin Adam, 33 anni, sarebbe stato riconosciuto come quello che lascia il timone per cambiarsi la maglietta e tornare i mezzo ai migranti. Adam è stato indicato anche da alcuni migranti che hanno segnalato anche un secondo presunto scafista che è stato denunciato.

Dalle indagini, inoltre, è emerso che il cadavere recuperato non era riconducibile agli interventi di soccorso prestati in mare ai migranti in quanto il corpo era già in avanzato stato di decomposizione.