L’ex presidente della Camera ha telefonato al primo cittadino per complimentarsi per i soccorsi ai migranti naufragati sul litorale crotonese

«Ringrazi la sua comunità da parte mia». Così Laura Boldrini, ex presidente della Camera e attuale deputata di Leu, in una telefonata al sindaco di Melissa, Gino Murgi, la cui comunità ieri è stata protagonista del salvataggio di 51 migranti la cui barca si era capovolta a pochi metri dalla riva della frazione di Torre Melissa. A riferire i contenuti della telefonata è stato lo stesso sindaco Murgi: «Boldrini - ha riferito il sindaco di Melissa - ha chiesto di ringraziare in modo particolare i cittadini che hanno preso parte al salvataggio e le forze dell'ordine per il grande gesto di umanità che è stato fatto».

