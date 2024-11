Si è conclusa con l’arresto di un cittadino iracheno l’attività investigativa svolta dal personale della Squadra Mobile, impegnata nell’azione di contrasto del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina relativo agli eventi migratori che si registrano anche in provincia di Crotone.

Il 20 luglio scorso, 65 migranti di diverse nazionalità, erano giunti al porto di Crotone a bordo di un’imbarcazione della Capitaneria di Porto dopo essere stati trasbordati da un’altra imbarcazione a largo delle coste calabresi.

A seguito delle prime verifiche compiute dal personale dell’Ufficio Immigrazione, era emersa la posizione di un trentatreenne, di nazionalità irachena, il quale, seppur con diverse generalità era già giunto nel settembre del 2021 in Italia, sempre a Crotone e destinatario di ordine di allontanamento del Questore.

L’uomo, questa volta, aveva fornito diverse generalità ma grazie agli accertamenti compiuti, si è riusciti a verificare che si trattava della stessa persona su cui gravava il divieto di rientro in Italia per tre anni. Pertanto, è stato arrestato e trasferito in carcere.