Sono tutti asintomatici stati isolati in una struttura individuata dalla Prefettura di Ragusa

Sono 11 i migranti risultati positivi al Coronavirus dopo il test del tampone condotto dal personale sanitario dell'Asp di Ragusa. Si tratta del gruppo di oltre 60 asiatici approdato ieri a Pozzallo, nel Ragusano. Gli immigrati risultati positivi, tutti asintomatici, sono stati già isolati presso una struttura individuata dalla prefettura di Ragusa. I medici e i sanitari dell'Asp hanno dapprima eseguito i test sierologici sull'intero gruppo individuando 19 soggetti positivi, sui quali si è poi proceduto con il tampone che ha confermato la positività per 11 di loro.

In Calabria sono invece 28 i migranti sbarcati nei giorni scorsi e risultati positivi al coronavirus. 13 di loro sono stati trasferiti una struttura di Amantea, scelta quest'ultimA che ha provocato le reazioni dei cittadini che hanno portato avanti proteste. Ora si è in attesa che venga individuata una nave dove poter far trascorrere la quarantena alle persone contagiate.

