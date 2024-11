Due uomini sono stati fermati dalla Polizia di Stato di Siderno (Rc) che li ha individuati come gli scafisti dell'imbarcazione con a bordo 38 migranti giunti lo scorso 9 giugno al porto di Roccella Jonica. Pochi giorni dopo, l'11 giugno, una motovedetta della Guardia Costiera soccorse in mare un piccolo gommone con due uomini a bordo, avvistato alla deriva da un'imbarcazione in transito a circa 22 miglia marine a sud-est della costa di Roccella. Il natante fu rimorchiato fino al porto.



Gli agenti del commissariato di Siderno, intervenuti sul posto per le operazioni necessarie, hanno constatato che gli occupanti del natante erano in buone condizioni di salute, accompagnandoli negli uffici del commissariato per ulteriori accertamenti. Le indagini hanno portato al fermo dei due, di nazionalita' russa e moldava. I 38 cittadini extracomunitari furono soccorsi dalla Guardia Costiera e individuati grazie all'intervento di un elicottero della Polizia di Stato del V Reparto Volo di Reggio Calabria. I due fermati sono stati associati alla casa circondariale di Locri. (AGI)

LEGGI ANCHE: Roccella, 38 migranti soccorsi a bordo di un barcone