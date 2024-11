Sul posto i vigili del fuoco, non si esclude la matrice dolosa. Indagini in corso

Indagini in corso a Scalea per accertare le origini dell'incendio di un'automobile di grossa cilindrata in uso ad un imprenditore di Scalea con interessi nel campo della depurazione. Secondo quanto si è appreso le fiamme avrebbero danneggiato la parte anteriore del veicolo, distruggendo il vano motore e gli pneumatici. L'episodio si è verificato nella cittadina tirrenica su Corso Mediterraneo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non si esclude la matrice dolosa.