In merito all'indagine sulle presunte irregolarità nella gestione delle risorse comunali, il sindaco di Scalea, Mario Russo, esprime vivo apprezzamento per l'importante attività investigativa condotta dalla Guardia di Finanza, sottolineando la necessità di fare piena chiarezza su una vicenda di particolare rilevanza per l'Ente e per l'intera comunità.

Le dichiarazioni

«Desidero rivolgere un sincero plauso alla Guardia di Finanza e agli organi inquirenti per il lavoro svolto a tutela della legalità e delle risorse pubbliche.

Pur precisando che i fatti oggetto dell'indagine si riferiscono a un periodo precedente all'insediamento dell'attuale Amministrazione, ritengo doveroso, nella mia qualità di Sindaco, comprendere fino in fondo quanto accaduto e garantire la massima tutela degli interessi del Comune e dei cittadini».

Piena disponibilità e collaborazione

«L'Amministrazione assicura piena disponibilità e collaborazione agli organi inquirenti e valuterà ogni iniziativa opportuna a salvaguardia dell'Ente.

La corretta gestione delle risorse pubbliche, la trasparenza e la legalità sono principi fondamentali sui quali non possono esserci compromessi. La nostra comunità ha diritto alla massima chiarezza e le istituzioni hanno il dovere di garantirla».