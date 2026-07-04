Si tratta di un giovane camerunense, ospite di una struttura ricettiva della città, che è stato visto l’ultima volta intorno alle 12 sulla spiaggia. In azione Carabinieri e Capitaneria di Porto. L’appello: «Chiunque lo abbia visto chiami subito il 112»

Sono ore di apprensione a Scalea, dove dalla tarda mattinata di oggi non si hanno più notizie di un ragazzo camerunense di 20 anni. Il giovane, che alloggia in una struttura ricettiva della città e accompagna un gruppo di persone con disabilità, è stato visto per l’ultima volta intorno alle 12 sulla spiaggia.

L’allarme

A dare l’allarme è stata la stessa struttura ricettiva, dopo che il ventenne non ha fatto rientro e ogni tentativo di rintracciarlo si è rivelato vano. La segnalazione è stata immediatamente raccolta dai Carabinieri di Scalea, guidati dal capitano Alessandro Francesco Senatore, che hanno attivato la macchina delle ricerche.

Si cerca ovunque

In queste ore le operazioni si stanno concentrando anche in mare. Due vedette della Capitaneria di Porto stanno perlustrando lo specchio d’acqua antistante Scalea per verificare ogni possibile ipotesi. Tra quelle prese in considerazione c’è anche la possibilità che il giovane possa essere stato trascinato al largo dalla corrente, ma al momento si tratta soltanto di un’ipotesi e non vi sono elementi che consentano di ricostruire con certezza quanto accaduto.

Indagini senza sosta

Il ragazzo ha la pelle scura, capelli neri ed è alto circa un metro e 60. Al momento della scomparsa era a torso nudo, scalzo e indossava soltanto un costume da bagno.

Le ricerche proseguono senza sosta. Chiunque abbia visto il ventenne, lo incontri o sia in possesso di informazioni utili sui suoi spostamenti è invitato a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112.