La Guardia Costiera ha accertato violazioni ambientali e demaniali durante un controllo sul litorale. Sequestrata d’urgenza l’area interessata dai rifiuti e denunciato il concessionario alla Procura della Repubblica

Nei giorni scorsi il personale militare della Guardia Costiera di Scalea, operando sotto il costante coordinamento dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea e della Capitaneria di porto di Vibo Valentia, ha effettuato una mirata attività di indagine accertando gravi violazioni ambientali e demaniali lungo il litorale di giurisdizione.

L'operazione si inserisce nella più ampia e continua attività di vigilanza che il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera svolge quotidianamente a presidio della legalità, con l'obiettivo prioritario, nel caso di specie, di salvaguardare i beni demaniali marittimi e proteggere il delicato ecosistema ambientale e costiero da condotte illecite che ne minacciano l'integrità.

Durante un controllo effettuato a Scalea all’interno di un’area demaniale marittima gestita in concessione da un soggetto privato, i militari hanno accertato che il concessionario aveva arbitrariamente occupato abusivamente un’area nettamente superiore a quella assentita in concessione. In particolare, a seguito di dettagliate misurazioni è emerso come il titolare avesse ampliato deliberatamente l’area in concessione, occupando abusivamente un’ulteriore e limitrofa zona demaniale marittima di oltre 1.400 metri quadrati.

All’interno della stessa area, inoltre, i militari della Guardia Costiera hanno scoperto un deposito incontrollato di rifiuti di varia natura, esteso su circa 80 metri quadrati. I materiali, privi di coperture e a diretto contatto con il suolo, esponevano l'area a un concreto rischio di contaminazione ambientale. I rifiuti, infatti, risultavano non essere stati smaltiti secondo le prescrizioni dettate dalla normativa di settore.

D'intesa con l'Autorità Giudiziaria, i militari hanno eseguito il sequestro preventivo d'urgenza dell'area interessata dai rifiuti. Inoltre, il concessionario è stato deferito alla Procura della Repubblica per violazioni al Codice della Navigazione e al Testo Unico Ambientale, per i reati di occupazione abusiva di area demaniale marittima, per avere effettuato delle innovazioni non autorizzate e per deposito incontrollato di rifiuti.

La Guardia Costiera di Maratea e gli Uffici Locali Marittimi dipendenti di Praia a Mare, di Scalea e di Diamante, continueranno a effettuare un’attività di monitoraggio e controllo lungo tutto il litorale di giurisdizione, anche al fine di garantire il rispetto delle normative di settore finalizzate a salvaguardare e tutelare il pubblico demanio marittimo e l’ecosistema ambientale, marino e costiero.