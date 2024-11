Esce dal carcere per fine pena e tenta un'estorsione ai danni di un commerciante.

SCALEA (CS) - Un sorvegliato speciale di 39 anni, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Scalea per violazione della misura con obbligo di soggiorno e denunciato per tentata estorsione. L'uomo, secondo quanto emerso dall'attivita' investigativa dei carabinieri, avrebbe tentato di farsi consegnare una somma di denaro ad un commerciante. Non avendo ottenuto i soldi l'uomo si sarebbe allontanato dall'esercizio promettendo ritorsioni nei confronti del proprietario. I militari dopo essere giunti all'identificazione del trentanovenne lo hanno rintracciato nella sua abitazione e condotto in carcere.