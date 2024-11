I provvedimenti sono scaturiti da un'azione di contrasto effettuata dai Carabinieri nella provincia pitagorica

I Carabinieri di Crotone, insieme ai colleghi di Scandale, hanno effettuato delle perquisizioni nel paese, nell'ambito di servizi finalizzati al contrasto di detenzione illegale di armi e droga. Lo comunica una nota dell'Arma. In tale contesto operativo, sono stati arrestati due fratelli rispettivamente di 43 e 37 anni, entrambi di Crotone. Gli stessi, in seguito a perquisizione domiciliare, sono stati trovati in possesso di una pistola semiautomatica Beretta modello 34, con matricola abrasa, una pistola revolver Reck Single Action R50 calibro 4, non censita, una pistola tipo revolver calibro 6,35, sprovvista di marca e matricola, un fucile semiautomatico Breda calibro 12, oggetto di furto avvenuto nel 2014 a Strongoli, e circa 180 cartucce di vario calibro, tutto posto sotto sequestro.