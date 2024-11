Cronaca

Scandalo Eni: ‘I rifiuti pericolosi hanno ucciso Gioia Tauro’

Anche nell’impianto di depurazione Iam di Gioia Tauro arrivavano i rifiuti provenienti dal Centro Oli di Viggiano. Non di certo una novità per i cittadini, che da anni lottavano per fermare l’impianto, a loro dire, colpevole della morte di centinaia di persone