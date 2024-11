A fuoco l'auto dell'ex consigliera comunale, Ida Gattuso, sorella del campione del mondo di calcio, Rino Gattuso. Il rogo è avvenuto intorno alle 5 del mattino in Via Alassio, nel cuore di Schiavonea in cui la donna risiede. L'utilitaria, una Opel Adam, ha preso fuoco a seguito di un chiaro innesco doloso. La scena ha rapidamente attirato l'attenzione dei residenti, che hanno allertato le autorità competenti.

I vigili del fuoco del Distaccamento di Corigliano Rossano sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme che avvolgevano la vettura, ma purtroppo, nonostante i loro sforzi, l'auto è andata completamente distrutta. La situazione ha destato una certa preoccupazione nella comunità locale, vista la notorietà di Ida Gattuso, in passato vicepresidente dell'ultimo Consiglio comunale di Corigliano prima della fusione con Rossano. I carabinieri della Sezione Radiomobile, in forza al Reparto Territoriale dell'Arma, guidati dal tenente colonnello Marco Filippi, si sono immediatamente recati sul luogo dell’accaduto. Gli inquirenti stanno attualmente indagando sul possibile movente dell'incendio e cercando di identificare i responsabili di questo atto vandalico.