Tre arresti nel Cosentino a seguito di un violento pestaggio. L’episodio è avvenuto a Schiavonea e ha coinvolto tre persone di origini extracomunitarie. Usati come arma, coltelli e bottiglie di vetro. Sul posto, per sedare gli animi, sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano. Gli autori si sono rivelati aggressori e vittime di sé stessi. I tre sono stati prima trasferiti in ospedale, per via delle varie ferite e, subito dopo, per loro si sono aperte anche le porte del carcere di Castrovillari. Altre persone coinvolte nella rissa sono riuscite a fuggire. Lo scontro si è verificato nella serata di ieri nei pressi del Quadrato Compagna.