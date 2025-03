Riunione in prefettura: saranno aggiornati i piani comunali di Protezione civile. Il prof dell’Unical La Rocca chiede di mantenere la lucidità mentre le istituzioni fanno il punto sulle azioni da avviare per limitare i rischi

I piani di protezione civile saranno aggiornati. È quanto è stato deciso al termine dell’incontro, convocato in Prefettura a Catanzaro, avente ad oggetto lo sciame sismico che continua a interessare l’area dell’Istmo. Alla riunione hanno partecipato il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa; il capo della Protezione civile regionale, Domenico Costarella; il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita; il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, Giuseppe Bennardo, e i sindaci dei comuni interessati dal sisma.

«Innanzitutto non bisogna fare allarmismo – ha sottolineato il prefetto di Catanzaro, al termine dell’incontro –, ai sindaci abbiamo raccomandato di aggiornare le pianificazioni comunali di protezione civile, fare piani speditivi per aggiornare pianificazioni anche datate».

La questione dell’aggiornamento delle pianificazioni comunali è stata ulteriormente chiarita dal capo della Protezione civile, Domenico Costarella, che ha spiegato come «tutti i comuni hanno un piano di protezione civile. In questa fase abbiamo concordato di rivederli e fare attività speditive di aggiornamento anche con il nostro supporto per vedere se sono ancora attuali e praticabili».

«Ciò sarà fatto in attesa che si completi l’iter tecnico-amministrativo di aggiornamento e di digitalizzazione che abbiamo avviato con fondi del Pr 21/27. Inoltre, i sindaci stanno facendo una ottima divulgazione attraverso le associazioni di volontariato per fornire comunicazioni utili ai cittadini. Attualmente si è nella fase dell’istruttoria delle domande – ha aggiunto Costarella - successivamente verranno stipulate le convenzioni con i comuni, solo dopo si inizierà a lavorare sui piani. Tutto dipende dai tempi che impiegheranno i comuni a predisporre gli aggiornamenti. Sono molto contento – ha concluso – che alcuni sindaci abbiano già oggi iniziato a lavorare per accorciare ulteriormente i tempi».

«Si tratta di uno sciame sismico come tanti altri che si verificano in Calabria, così come in tante altre aree tettonicamente attive» ha voluto rimarcare il responsabile del centro di sismologia dell’Unical, Mario La Rocca. «Si tratta di terremoti di lieve entità, quelli avvertiti sono addirittura una piccolissima percentuale perché tanto più sono di bassa magnitudo quanto più sono numerosi. In questa fase è fondamentale che i cittadini non vengano presi dal panico e non credano a false notizie».