Si aggiungono alle amministrazioni di Lamezia, Cassano allo Jonio e Marina di Gioiosa Jonica che hanno subito la stessa sorte a causa di presunte infiltrazioni mafiose

Sciolti per mafia anche i Comuni di Petronà (Catanzaro) e Isola di Capo Rizzuto (Crotone). Con Lamezia, Cassano allo Ionio (Cosenza) e Marina di Gioiosa Jonica (Reggio), dunque, sono in totale 5 le amministrazioni comunali sciolte con provvedimento del Consiglio dei ministri per sospette infiltrazioni della criminalità organizzata.