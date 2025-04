La decisione è stata presa dal Consiglio dei ministri su proposta del titolare dell’Interno Matteo Piantedosi. Stessa sorte è toccata a Caserta, in Campania, e Aprilia, nel Lazio

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha sciolto il Comune di Caserta per condizionamenti della criminalità organizzata. La stessa misura è stata presa per i comuni di Aprilia, nel Lazio, Badolato e Casabona in Calabria.