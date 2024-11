Il Consiglio dei Ministri - riunitosi nella serata di ieri sotto la Presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla Presidenza Giancarlo Giorgetti – su proposta del Ministero dell'Interno Matteo Salvini, ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Crucoli e Casabona, nel Crotonese, per infiltrazioni mafiose. La decisione è stata presa – si legge nella nota stampa diramata a conclusione del CdM - «in esito ad approfonditi accertamenti dai quali sono emerse forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che espongono l’amministrazione a pressanti condizionamenti e ne compromettono il buon andamento».

Il sindaco del Comune crucolese ha affidato a un post su Facebook alcune considerazioni su quanto deciso dal Governo: «Avrei preferito terminare alla scadenza naturale del mandato, ma il decreto di scioglimento ha anticipato i tempi – scrive Vulcano - nessun rammarico per quello che è stato questo periodo di impegno civile, nessuna amarezza e soprattutto nessun attacco alle istituzioni perché convinto, che la Prefettura prima e il Ministero dell’Interno dopo, abbiano agito nell’esclusivo interesse di Crucoli. Spero solo vivamente che questa mia convinzione non venga smentita dal tempo». Il primo cittadino ha poi ringraziato i cittadini, l'amministrazione e l'ente comunale, facendo poi un resoconto dell'attività svolta in questi anni.