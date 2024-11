Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta della Prefettura di Reggio Calabria, ha sciolto il consiglio Comunale di Grotteria. Il provvedimento si è reso necessario a causa della mancata approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2017 entro i termini previsti dalla legge in materia.

Il Capo dello Stato ha già nominato un commissario straordinario, che traghetterà l’ente fino alle prossime elezioni. Si tratta di Pietro Maldonato, funzionario economico finanziario in servizio alla Prefettura di Reggio Calabria. Il 28 agosto è stato decretato lo scioglimento del Consiglio comunale di Grotteria, composto dal sindaco e dodici consiglieri, per non aver provveduto, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2017.