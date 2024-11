Il Consiglio dei ministri ha dato ufficialità a una decisione che era nell’aria da tempo. Non si rassegna il primo cittadino Paolo Mascaro che promette battaglia a colpi di ricorsi

Sciolto per mafia il Comune di Lamezia. «In questo momento festeggiano la criminalità e il malaffare»: è stata questa la reazione a caldo del sindaco Paolo Mascaro. Dopo lunghi giorni attesa e polemiche, dunque, ormai è ufficiale la decisione assunta dal Consiglio dei ministri e comunicata in serata. Il commissariamento dell’ente arriva dopo due anni e mezzo di una Assemblea comunale chiamata in causa pesantemente – attraverso alcuni componenti di maggioranza e di opposizione - nelle recenti inchieste giudiziarie contro i clan lametini e la malagestione dell’aeroporto cittadino.

Nella puntata di oggi dei Fatti in diretta, la trasmissione di LC Tv a cura di Pietro Comito, Mascaro ha avuto modo di esternare tutta la sua rabbia per una decisone che era data ormai per certa, annunciando che domani, giovedì 23 novembre, alle 18.30, riconterà la cittadinanza al Chiostro di San Domenico, per esporre la sua versione dei fatti.

L'intervista di Agostino Pantano al sindaco Mascaro: