La gestione dell'ente passerà a commissari. Il sindaco Solano non ci sta: «Ho lavorato per creare una realtà migliore». Medesimo provvedimento per Calvi Risorta, in provincia di Caserta

Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Stefanaconi, piccolo centro del Vibonese. La proposta era giunta dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, alla luce degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell’azione amministrativa. Decade, dunque, il sindaco Salvatore Solano, ex presidente della Provincia.

Il sindaco Solano: «Verità e giustizia le mie stelle polari»

Il provvedimento ha suscitato la reazione del primo cittadino: «Ho creduto e lavorato - ha detto Solano - per costruire una realtà migliore. Ci sono riuscito e sono felice di averlo potuto realizzare. Verità e giustizia sono le mie stelle polari. Lotterò perché possano prevalere sulle ingiustizie, spesso costruite a tavolino per giustificare congetture e manovre occulte. Con l'amore e la passione che ho dedicato alla mia comunità, non farò un passo indietro fino quando non sarà la verità a demarcare il confine tra lo Stato e l'antistato. Lo devo alla mia storia, alla mia onestà ed a quella dei miei compagni di viaggio. Qualcuno prima o poi dovrà fare emergere la verità, in questa martoriata terra. Ed io la renderò pubblica e sarà peggio dell'ingiustizia subita».

Il Cdm ha anche sciolto il Consiglio comunale di Calvi Risorta, in provincia di Caserta. La gestione dei due Comuni, per 18 mesi, sarà affidata a due commissioni straordinarie.