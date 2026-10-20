I blocchi stradali e il fermo delle consegne iniziano a farsi sentire nei supermercati della città, con difficoltà soprattutto per i prodotti freschi. Per ora reggono le scorte di alimenti a lunga conservazione, ma resta l’incognita sui prossimi rifornimenti

Iniziano a registrarsi i primi disagi a Cosenza per gli effetti dello sciopero e dei blocchi stradali attuati dagli autotrasportatori. Negli esercizi commerciali e nei supermercati della città si nota una progressiva carenza dei prodotti freschi, con scaffali vuoti nei reparti dedicati a frutta, verdura e in particolare per il latte fresco, il cui approvvigionamento risente direttamente del fermo delle consegne quotidiane.

Nessun problema, al momento, viene segnalato per i beni a lunga conservazione e per i generi alimentari primari scatolati, grazie alle scorte di magazzino precedentemente accumulate dai distributori, che stanno consentendo di soddisfare regolarmente la domanda dei consumatori. L'attenzione resta tuttavia alta sull'evoluzione della protesta, in attesa di sviluppi sul fronte della viabilità e delle forniture agroalimentari regionali.