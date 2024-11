«Quando una comunità perde il suo sindaco è l'intera collettività che piange e si rammarica, tanto più se il primo cittadino era un uomo come Franco Armentano». E' l'amministrazione comunale di Mormanno (Cosenza) a porgere le condoglianze per la morte del sindaco di Laino Borgo (foto Meteoweb), Franco Armentano. I due paesini del Pollino sono confinanti e hanno molti interessi comuni.

«Colto e raffinato nei modi, appassionato per quello che faceva non ha mai tralasciato il suo impegno alla guida di Laino Borgo - si legge in una nota - nonostante la malattia che lo ha messo a dura prova. Insieme a lui la nostra amministrazione stava intessendo relazioni proficue per il rilancio delle identità alimentari del nostro territorio, puntando sempre più alla valorizzazione dell'esistente in un'ottica di sviluppo e turismo sostenibile, segno di quella lungimiranza politica raffinata ed attenta che solo pochi uomini sanno avere».