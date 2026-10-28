L’Università della Calabria è al fianco delle autorità nelle ricerche di Rahel Gebrezgi Mengesha, la studentessa di cui non si hanno più notizie dallo scorso 19 ottobre. L’Ateneo assicura la massima collaborazione alle indagini e lancia un appello alla comunità accademica affinché venga segnalato ogni possibile elemento utile al ritrovamento della giovane.

«La comunità accademica dell’Università della Calabria, insieme all’intera area urbana, sta seguendo con profonda apprensione e partecipe vicinanza le ricerche della studentessa Rahel Gebrezgi Mengesha, di cui non si hanno più notizie dallo scorso 19 ottobre», si legge nella nota diffusa dall’Ateneo.

L’Università sottolinea di essere impegnata fin dalle prime segnalazioni, operando in stretto contatto con le autorità competenti. «Operando con la necessaria discrezione a tutela della persona e a supporto delle attività investigative, l’Ateneo ha assicurato – fin dalle prime segnalazioni – la più stretta collaborazione e il massimo supporto alle autorità e alle Forze dell’Ordine, offrendo ogni riscontro e traccia utile a sostegno delle indagini».

La nota esprime anche l’auspicio che il lavoro congiunto possa portare presto a una svolta: «Ci auguriamo che questo impegno congiunto possa ricondurre Rahel presto tra noi».

Infine, l’appello rivolto all’intera comunità accademica e a quanti potrebbero essere in possesso di informazioni: l’Ateneo invita a «segnalare alle Forze dell’Ordine qualsiasi elemento, ricordo o potenziale avvistamento, anche apparentemente secondario, che possa rivelarsi determinante per ritrovare la nostra studentessa».

Ogni dettaglio, anche apparentemente marginale, potrebbe rivelarsi importante per contribuire alle ricerche.