Aveva raggiunto la cittadina altotirrenica dopo aver lasciato la sua abitazione di Milano senza avvisare la famiglia. Le ricerche al momento non ha dato alcun esito

Lorenzo, milanese di 20 anni, si è allontanato da Fuscaldo due giorni fa senza dare notizie di sé e ora le forze dell'ordine del Tirreno cosentino, coordinate dal capitano Marco Pedullà, lo stanno cercando per trovarlo e riportarlo a casa. Ma, al momento, si brancola nel buio: le ricerche, effettuate per terra, mare e cielo, non hanno avuto alcun riscontro.

Svanito nel nulla

Lorenzo, come si apprende dagli ambienti investigativi, starebbe vivendo un momento di difficoltà. Si era già allontanato dalla sua casa di Milano senza avvisare nessuno, ma poi la crisi sembrava essere rientrata quando ha deciso di raggiungere alcuni parenti che vivono a Fuscaldo. Due giorni fa, un nuovo allontanamento. Lorenzo è uscito dalla sua dimora calabrese, nel pomeriggio del 28 ottobre, e non vi ha più fatto ritorno: risulta irrintracciabile.

Lorenzo è alto 1.85 metri, è magro, ha occhi chiari e capelli castani, come si evince da una foto diffusa sui social dall'assessore di Fuscaldo con delega all'Ambiente, Innocenzo Scarlato. Chiunque lo vedesse, è pregato di informare tempestivamente le forze dell'ordine.