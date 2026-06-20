Nicolino De Leo è uscito da casa intorno alle 15 ieri ed è stato visto l’ultima volta in stazione. Forze dell’ordine allertate

Momenti di grande preoccupazione a Gioia Tauro per la scomparsa di Nicolino De Leo, 51 anni, affetto da disturbo bipolare. Secondo i familiari, che abbiamo ascoltato telefonicamente, ieri pomeriggio è uscito da casa intorno alle 15 nel quartiere Fiume; l’ultimo avvistamento risale all’area della stazione. I parenti credono sia salito su un treno e hanno lanciato un appello affinché chiunque abbia informazioni sul suo possibile avvistamento o spostamento si faccia avanti per aiutare nelle ricerche.

Le forze dell’ordine sono state allertate e stanno già conducendo le indagini sul territorio. Chiunque avesse notizie utili può contattare immediatamente le autorità locali o la famiglia al numero telefonico 3775011903, per contribuire a riportare Nicolino a casa sano e salvo.