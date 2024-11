Il pensionato è scomparso dalle 13 di oggi. Sulle sue tracce ci sono i vigili del fuoco e i carabinieri forestali che stanno battendo la zona

Risulta scomparso da diverse ore Francesco Bruno, pensionato di 87 anni originario di Cicala nel Catanzarese, di cui si sono perse le tracce. L'ultimo avvistamento risale alle 13 in via Umberto poi di lui più nulla. I vigili del fuoco e i carabinieri forestali hanno avviato le ricerche in zona.

Luana Costa