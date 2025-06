Tragedia all’alba in località Aranceto. Immediati i soccorsi ma per il giovane non c’è stato nulla da fare

Tragedia all’alba nel Cosentino. Un giovane di appena 17 anni è morto in un incidente stradale avvenuto in località Aranceto a Corigliano Rossano. Il ragazzo, da quanto si è appreso, era a bordo di una moto che per cause in corso di accertamento si è scontrato con un camion. Immediati i soccorsi ma per lui non c’è stato nulla da fare.