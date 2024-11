L'episodio si sarebbe verificato questa mattina poco dopo le 9. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote per il quale si è reso necessario il trasporto in eliambulanza a Cosenza

Grave incidente stradale questa mattina nei pressi del sottopassaggio ferroviario di Santa Maria del Cedro, il breve tunnel che i residenti indicano come il "ponte del Lucio", distante circa un chilometro dal bivio che immette sulla strada statale 18. Poco dopo le 9, una fiat Punto verde e uno scooter Sh 300 di colore bianco si sono scontrati violentemente nel lungo rettilineo che precede il sottopassaggio. Per il conducente del mezzo a due ruote si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso, che lo ha trasportato all'ospedale Annunziata di Cosenza. Sul posto sono giunti nell'immediato i soccorsi e le forze dell'ordine. I mezzi, attualmente, risultano già caricati sul carroattrezzi e la strada è già stata sgomberata.