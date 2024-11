Il sinistro si è verificato sulla provinciale che collega il comune di Squillace con Squillace Lido. Sul posto i vigili del fuoco

Questa mattina alle ore 10.00 circa, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato è intervenuta per un incidente stradale occorso sulla provinciale che collega il comune di Squillace con Squillace Lido nel Catanzarese. Coinvolti nel sinistro una autovettura Fiat Panda ed un trattore. Sul posto è intervenuto personale medico Suem118 che aveva già provveduto al trasporto della persona ferita in ospedale. L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza della vettura a prevenzione di eventuale rischio incendio. Presenti i Carabinieri per quanto di loro competenza.

l.c.