Si chiamava Umberto Carrieri, 55 anni di Spezzano della Sila, la vittima dell’incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio, poco dopo le ore 15, sulla statale 107 Silana-Crotonese. L’uomo era alla guida della sua Fiat Punto diretto verso Cosenza. Per cause in corso di accertamento, all’uscita di una curva posta lungo il viadotto Acquacoperta, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere violentemente contro il guardrail. L’impatto è stato fatale. Nonostante i soccorsi tempestivi per l’uomo non c’è stato nulla da fare. E’ morto sul colpo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Per lungo tempo il traffico è rimasto interrotto con uscita obbligatoria, per i veicoli diretti verso Crotone, allo svincolo di Spezzano Sila, deviazione sulla strada del valico di Montescuro e rientro in carreggiata a Fago del Soldato. Percorso inverso per gli automezzi diretti verso Paola. Agli agenti della polizia stradale intervenuti per i rilievi il compito di ricostruire la dinamica.