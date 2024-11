L'uomo era alla guida della sua Hyundai i10 quando si è scontrato frontalmente con una Fiat 500. E' stato trasportato d'urgenza all'ospedale con l'elisoccorso

Non ce l'ha fatta Francesco Scevola, il conducente della Hyundai i10, di 62 anni che questo pomeriggio è rimasto coinvolto nell'incidente stradale sulla statale 18 in località Acconia di Curinga nel Catanzarese. L'auto si era scontrata frontalmente con una Fiat 500 guidata da un giovane di 25 anni e l'uomo era rimasto incastrato nelle lamiere della sua vettura. Le condizioni di salute di Francesco Scevola, residente a Pizzo, sono immediatamente apparse gravi. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Lamezia con l'elisoccorso ma per lui non c'è stato nulla da fare. E' spirato al suo arrivo al nosocomio.

Luana Costa