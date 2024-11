È stata riaperta al traffico la strada statale 107, la Silana Crotonese, chiusa in prossimità dell'incrocio per località Corazzo a seguito di un incidente che ha interessato un Suv Hyundai con a bordo il solo conducente e una Fiat Bravo che trasportava una intera famiglia composta da quattro persone, di cui due minori.

Lo scontro frontale ha portato al ferimento di tutti e cinque i malcapitati, ed in particolar modo della passeggera della Bravo, tirata fuori dalla lamiere dopo un intervento impegnativo dei Vigili del fuoco. I feriti sono stati immediatamente trasportati in ospedale dove sono stati considerati in una condizione da codice rosso, ma non in pericolo di vita.

Sul posto anche dei Carabinieri e della Polizia di Stato per i rilievi del caso.