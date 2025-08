Tragico incidente stradale ieri sera sulla strada provinciale che collega Rosarno a San Ferdinando, dove due persone hanno perso la vita. Le vittime sono Silvia Fiumara e Pasquale Papasidero, due coniugi cinquantenni originari di Rosarno.

L’incidente, un violento scontro frontale che ha coinvolto due auto, è avvenuto nella tarda serata. Marito e moglie viaggiavano a bordo di una Fiat Panda nera e, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero morti sul colpo.

Una terza persona, anche lei di Rosarno, è rimasta ferita ed è stata immediatamente trasportata all’ospedale di Polistena, dove si trova attualmente ricoverata.

Le cause esatte che hanno portato al tragico impatto sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre le vittime e mettere in sicurezza l’area, insieme alle forze dell’ordine per i rilievi di rito.