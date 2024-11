L'incidente, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe coinvolto quattro vetture. All'interno di una delle auto viaggiava la vittima

Un drammatico incidente si è verificato questa sera a Catanzaro, in località “Germaneto”. Lungo il tratto di strada statale 280 ha perso la vita un 54enne catanzarese, V.P.. L’incidente, secondo i primi accertamenti, avrebbe coinvolto 4 vetture. All’interno di una delle auto viaggiava la vittima.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i soccorsi. Per l’uomo, estratto dalle lamiere, non c’è stato nulla da fare. Si cercherà di ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto. Nella zona, durante la giornata di oggi, sono state registrate violente grandinate e pioggia, al punto che erano stati segnalati altri incidenti che non avevano comunque provocato gravi conseguenze.