L'impatto frontale a Villaggio Frassa, sul posto i carabinieri e due ambulanze del 118: non gravi le condizioni dei viaggiatori coinvolti

Due veicoli si sono scontrati provocando il ribaltamento di uno dei mezzi e coinvolgendo anche un bambino. L'incidente, avvenuto intorno alle 20,30 di questa sera, ha visto coinvolti due veicoli che per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati frontalmente lungo la strada principale del Villaggio Frassa a Corigliano Rossano.

Quattro persone sono rimaste ferite, riportando varie contusioni e traumi. Fortunatamente, il bambino a bordo di una delle vetture coinvolte non ha riportato ferite gravi. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi: sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, oltre a una pattuglia dei carabinieri per i rilievi del caso e per garantire la sicurezza della zona.