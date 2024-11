Ferito l'altro giovane di 17 anni. I due ragazzi, al momento dello scontro frontale, non indossavano il casco

Petilia Policastro (KR) - Ancora sangue sulle strade calabresi. La vittima dell'incidente avvenuto oggi è un 16enne di Petilia Policastro, morto nello scontro frontale tra la moto da cross che stava guidando e un altro veicolo dello stesso tipo condotto da un diciassettenne, ferito gravemente. L'incidente è avvenuto, per cause in corso di accertamento, in una strada ripida che i due mezzi percorrevano in senso contrario. Pare che i due giovani non indossassero il casco. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso a Catanzaro. Indagano i carabinieri.