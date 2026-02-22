In località S. Anna, nel comune di Isola di Capo Rizzuto, si è registrato, intorno alle 13.00, un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dal sinistro. Il bilancio è di diversi feriti: due persone sono state trasportate in ospedale, di cui una mediante elisoccorso, mentre altri hanno riportato ferite lievi.

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi del caso e gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso.