Ancora un brutto incidente stradale lungo la Statale ionica: uno dei viaggiatori coinvolti è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Cosenza. In corso le indagini per ricostruire la dinamica

Oggi pomeriggio lungo la statale 106 jonica, nel territorio del comune di Villapiana, si è verificato un grave incidente stradale che ha causato il ferimento di otto persone. Una versa in gravi condizioni.

Quest'ultima, una donna, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Cosenza tramite elisoccorso, mentre gli altri due feriti sono stati presi in carico dalle ambulanze del servizio 118 e condotti negli ospedali di Trebisacce, Corigliano e Rossano per ricevere le cure necessarie.

Tre le auto coinvolte, un'Audi Q3, una Skoda e un'Opel che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate tra loro nei pressi dello svincolo per Villapiana Lido.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cassano e gli agenti della polstrada di Trebisacce che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente al fine di comprendere le circostanze che hanno portato a questo tragico evento.