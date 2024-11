L'incidente si è verificato in contrada Petrosa. Necessario l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto all'Annunziata di Cosenza

Due persone sono rimaste ferite gravemente in un incidente stradale verificatosi a Scalea, in contrada Petrosa. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, per cause in corso di accertamento, uno scooter ha tamponato un autocarro a sua volta investito anche da un terzo veicolo sopraggiunto subito dopo. I due soggetti a bordo del mezzo a due ruote, uno di Scalea, l’altro di origine siciliana, hanno avuto la peggio. Con l’ausilio dell’eliambulanza sono stati trasportati all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. La prognosi è riservata.