Il mezzo trasportava nove persone straniere. Presenti i vigili del fuoco, i sanitari e la polizia stradale
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Un incidente stradale si è verificato stamani intorno alle 9 sulla 106 a Crotone. Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno prestato i primi soccorsi.
Coinvolti nel sinistro un furgone a nove posti e un’auto. Il furgone trasportava 9 persone di nazionalità straniera. Tra i tre feriti trasferiti in ambulanza anche il conducente dell’autovettura, un anziano del luogo, estratto dalle lamiere dai vigili e affidato ai sanitari. Intervenuto anche l’elisoccorso. Sul posto la polizia stradale.