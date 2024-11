L’uomo alla guida della moto è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso

Un sinistro si è verificato questa mattina in via dei Tulipani a Catanzaro. Per cause ancora in corso di accertamento una Smart e una moto Aprilia sono entrate in collisione. L’impatto ha distrutto la moto e il conducente è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso. Si tratta di F. C. di 37 anni. Illeso invece l'uomo alla guida della Smart, A.C., 60 anni, rimasto visibilmente sotto choc. Sul posto è sopraggiunta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro che, con il supporto di un'autogru, sta recuperando l’automobile finita fuori strada e mettendo in sicurezza l'arteria stradale.

Luana Costa