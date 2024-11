Il terreno privo di recinzione e utilizzato anche come discarica di rifiuti urbani è stato posto dai militari sotto sequestro

Nel comune di Borgia nel Catanzarese, in un terreno lungo la Sp49, a seguito di un servizio perlustrativo espletato dai militari della stazione di Borgia e dai carabinieri forestali di Tiriolo, è stata rinvenuta una discarica abusiva di pneumatici di varie marche e dimensioni. Posta sotto sequestro, sono iniziate le indagini per individuare il proprietario del fondo nonché gli autori del reato. Sono state denunciati N.R. di 49 anni e N.R. di 35 anni per i reati di getto pericolo di cose e deturpamento delle bellezze naturali.

Solo l’intervento dei carabinieri della Forestale e del comando di Borgia ha potuto evitare un ingente danno ambientale di questa zona. È stato inoltre posto sotto sequestro il terreno, privo di recinzione, ove venivano ritrovati cumuli di rifiuti speciali e anche urbani, per impedire che il reato venisse portato a ulteriori conseguenze.

