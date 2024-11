Due pasticcerie abusive sono state scoperta a Roccabernarda, nel Crotonese, dalla polizia - in particolare personale della locale divisione Pasi-squadra amministrativa con la collaborazione di personale Sian dell'Asp di Crotone.

Nel primo caso si tratta di un'attività di vicinato per la vendita di prodotti di genere alimentare e pasticceria che era sprovvisto di licenza amministrativa. La titolare è stata pertanto invitata a presentarsi in questura dove è stata elevata a suo carico una sanzione amministrativa di oltre 5mila euro, a cui seguirà inoltre apposita segnalazione al sindaco di Roccabernarda per i provvedimenti di precipua competenza. Il Sian ha poi impartito la chiusura dell'attività dei locali di produzione e vendita per la mancanza di "Scia" Sanitaria e dei minimi requisiti di carattere igienico/sanitario; anche per questo motivo saranno elevate le relative sanzioni amministrative.

Nel secondo caso, invece, l'attività di pasticceria veniva esercitata in casa da due coniugi, che poi vendevano i prodotti realizzati. All’atto del controllo da parte dei poliziotti, i due hanno opposto resistenza al fine di impedire l’ingresso. Ovviamente non avevano alcuna autorizzazione per portare avanti l'attività di produzione e vendita di dolci, per questo è stata elevata loro una sanzione amministrativa per oltre 5mila euro, e seguirà apposita segnalazione al sindaco di Roccabernarda per i provvedimenti di precipua competenza. I due coniugi, inoltre, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.