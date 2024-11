L'esplosione ieri sera nel centro storico di Santa Domenica Talao, paese del tirreno cosentino. Nel momento dello scoppio le vittime stavano cenando. Illeso un altro figlio che si trovava in un'altra stanza

Santa Domenica Talao (CS) - Tragedia ieri sera a Santa Domenica Talao, paese del tirreno cosentino. Due persone, sono morte nell'esplosione di una bombola gpl. Le vittime sono Maria Rosaria Russo, di 84 anni, e il figlio Giuseppe Antonino Cerbino, di 47 anni, di professione avvocato. I due stavano cenando, quando uan perdita di gas ha saturato la cucina provocando uan forte esplosioen che non gli ha lasciato scampo. In casa nel momento dell'esplosione anche l'altro figlio della vittima, Carmine Giuseppe Cerbino, di 52 anni, che si trovava in un'altra stanza. Dopo lo scoppio un fuggi figgi dallo stabile su tre livelli ubicato nel centro del paese. In pochi minuti sono giunti i vigili del Fuoco che hanno recuperato i due corpi ormai carbonizzati.

Il palazzo non ha subito danni alla struttura e dunque non è stato necessario evacuarlo. Dalle indagini dei carabinieri della Compagnia di Scalea e del Comando Provinciale di Cosenza, non è emerso alcun elemento che possa far ipotizzare che lo scoppio non sia stato dovuto a cause accidentali. L'appartamento in cui è avvenuta l'esplosione è stato sottoposto a sequestro dalla Procura della Repubblica di Paola, che coordina l'attività investigativa. I Vigili del Fuco hanno effettuato i rilievi tecnici sul luogo dello scoppio e redigeranno una relazione che sarà trasmessa all'autorità giudiziaria e che accerterà la dinamica del tragico incidente.