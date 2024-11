La vicenda a Villa San Giovanni. Il giovane, sottoposto a intervento, è ricoverato in terapia intensiva. Indagano i carabinieri

Si scava nelle amicizie e nelle frequentazioni del giovane 17enne che questa mattina, prima dell’orario di ingresso a scuola intorno alle 8, è stato accoltellato allo stomaco fuori dal plesso scolastico che ospita le sedi dell'Istituto di Istruzione Superiore "Nostro-Repaci" e l'Istituto Alberghiero di Villa San Giovanni. I Carabinieri della locale compagnia stanno indagando sull’accaduto e in queste ore stanno raccogliendo testimonianze per risalire all’autore del gesto e soprattutto per stabilire precise responsabilità.

!banner!

L’accoltellamento di G.N., queste le iniziali della vittima di appena 17 anni, è accaduto durante una rissa intercorsa tra gruppi di ragazzi frequentanti i diversi istituti superiori. Trasportato d’urgenza dai sanitari del 118 agli Ospedali “Riuniti” reggini il giovane è stato operato per un delicato intervento chirurgico e successivamente ricoverato presso il reparto di terapia intensiva. Da quanto trapela la rissa di stamani ha origine da una precedente lite avvenuta ieri sera a Scilla. Oggi i due gruppi si sarebbero “affrontati” nuovamente e qualcuno sarebbe stato in possesso anche di bastoni. Il giovane 17enne sarebbe intervenuto per dividere i compagni e nella colluttazione è stato colpito con una coltellata.