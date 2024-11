Il ritorno sui banchi era stato precedentemente fissato per il 28 settembre. Ora l’ulteriore slittamento con un'ordinanza del neo sindaco Cennamo

Le attività didattiche delle scuole dell’infanzia, elementari e medie nel comune di Cetraro avranno inizio lunedì 5 ottobre. È quanto ha disposto il neo sindaco della città, Ermanno Cennamo, con apposita ordinanza, la numero 56 del 25 settembre.

Una decisione, quella del primo cittadino, che arriva dopo aver preso atto del fatto che i lavori di adeguamento delle strutture alle norme anti-Covid, seppur in fase di conclusione, non sono ancora stati ultimati.

Il ritorno sui banchi era stato precedentemente fissato per il 28 settembre. L’allora sindaco, Angelo Aita, infatti, dopo il registrarsi in pochi giorni di tre casi positivi in città, aveva deciso con apposita ordinanza, la numero 54 del 21 settembre, di sospendere fino a domenica 27 tutte le iniziative e le attività ludico ricreative e di posticipare l’inizio delle lezioni a lunedì 28. Ora, l’ulteriore slittamento.