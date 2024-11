Scuole chiuse fino al 22 dicembre, che naturalmente vuol dire arrivederci al 2021. I sindaci di Civita, Alessandro Tocci, di Laino Borgo, Mariangelina Russo, e di Mormanno, Giuseppe Regina, in queste ore hanno emanato le ordinanze che prolungano la sospensione delle attività didattiche e favoriscono la didattica a distanza per le scuole di ogni ordine e grado. Un modo per controllare la curva dei contagi sui propri territori e scelta a scopo precauzionale per tutelare la salute pubblica.

A Civita il sindaco oltre alla chiusura delle scuole ha disposto anche quella degli gli uffici comunali considerato che la situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid persiste in tutta la sua drammaticità «al fine di contenere e prevenire il rischio di diffusione del virus da Covid 19». Per qualsiasi presentazione di istanze, documenti o richieste di informazioni o rilascio di atti i cittadini potranno utilizzare i canali telematici istituzionali indicati nell’ordinanza. Una scelta fatta non certo «a cuor leggero» ha spiegato Tocci consigliando, tra l'altro, a chi dovrà far rientro sul territorio comunale per le imminenti festività natalizie di «volersi sottoporre a tampone rapido per una maggiore sicurezza loro e, soprattutto, dei loro familiari».

Il comune di Laino Borgo, invece, ha predisposto nell'ultima variazione di bilancio approvata in Consiglio Comunale di destinare delle somme somme per l’acquisto di presidi sanitari. «Pertanto possiamo fornire alla collettività un servizio di rilevazione del virus attraverso l’esecuzione di tamponi rapidi in drive in» che verrà fornito gratuitamente nei limiti della disponibilità dei tamponi ai soggetti residenti nel Comune di Laino Borgo, che presentano sintomi e agli studenti e/o lavoratori che rientrano da fuori sede per le vacanze natalizie, esclusi i pendolari che rientrano periodicamente.